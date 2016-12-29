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Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:53
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya'nın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki mevcut durum ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 
EtiketlerSuriyeRusyaMevlüt ÇavuşoğluSergey Lavrov
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