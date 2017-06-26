Mevlüt Çavuşoğlu: CHP'yi FETÖ ve PKK yönlendiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Gezi olaylarının aynısını tekrar etmeye çalışıyorlar. Pensilvanya'dan, uzaktan kumandayla diğer partileri falan denediler. CHP'yi doğrudan yönlendiriyorlar. CHP'yi yönlendirenler Pensilvanya'da FETÖ, Kandil'de PKK" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, partisinin Korkuteli İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, huzurlu bir ramazan geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin giderek güçlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, referandumdan sonra Türkiye'nin istikrarının pekiştiğini, teröre ve zorluklara karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Türkiye'nin istikrarını görüyoruz"

"Referandumdan sonra önümüzü daha net görüyoruz. Türkiye'nin istikrarını görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, Türk milletinin kimseye fırsat vermediğini ve bunu da 15 Temmuz'da gösterdiğini anlattı.

Hainlere, teröre karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi yürüttüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu hainlerin yurt dışında okullarını kapatıyoruz, devralıyoruz. Hainleri teslim alıyoruz. FETÖ başta olmak üzere peşlerini bırakmayacağız. Bu dünyada da diğer dünyada da iki elimiz yakalarında olacak, hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, terör örgütlerini şehirlerde, dağlarda inlerine gömdüklerini, etkin terörle mücadele yürüttüklerini belirterek, zalimlerden ve zulmedenlerden hesap sorduklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki bütün mazlumların yanında olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Libya'ya da destek veriyoruz. Libya'da büyükelçilik açan sadece iki ülke var, biri Türkiye biri İtalya. Başka büyükelçilik açan ülke yok" dedi.

Hani Cumhuriyet elden gidiyordu?

Çavuşoğlu, 2019'da seçim olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimi inşallah vatandaşlarımızın oyuyla, güveniyle kazanırız ama 2023 hedeflerimize nasıl ulaşacağız? 2071 hedeflerimize nasıl ulaşacağız? İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü var. Hedeflerimiz öyle boşuna değil. Hani Cumhuriyet elden gidiyordu, referandumda öyle söylüyorlardı. Nereye gidiyor Cumhuriyet, uçtu gitti mi? Türkiye 2023'e, hedeflerine gidiyor."

"Attıkları yalanlar leke olarak kaldı"

Referandum sürecince atılan yalanların atanlara leke olarak yapışıp kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hep iddia ediyorlardı, şöyle olacak, Türkiye bitecek, böyle olacak. Baktılar olmuyor, şimdi Gezi olaylarının aynısını tekrar etmeye çalışıyorlar. Pensilvanya'dan uzaktan kumandayla diğer partileri falan denediler. CHP'yi doğrudan yönlendiriyorlar. CHP'yi yönlendirenler Pensilvanya'da FETÖ, Kandil'de PKK ve böyle bir parti oldu maalesef. Bunların Türkiye diye bir derdi yok ama bizim var. Türk milleti diye derdi yok, bizim var. Bunların Evlad-ı Fatihan diye bir derdi yok ama bizim var. Bunlar yıllarca bize ecdadımızdan utanmamız için tarih kitaplarında hep ecdadımızı kötülediler. Sonra gerçekleri okuyup öğrenince ecdadımızla ne kadar gurur duymamız gerektiğini öğrendik. Biz geçmişimizden utanmıyoruz. Aslımızdan, neslimizden utanmıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz, onların zamanında ortaya koyduğu hedeflere ulaşıyoruz, şimdi yeni hedeflerimiz de var. O yüzden vatanını milletini seven vatandaşlarımıza her zaman güveniyoruz."

Çavuşoğlu, Antalya'nın beş ilçesine doğalgaz getireceklerini ve bunun birinin de Korkuteli olduğunu belirterek, vatandaşların hizmetin en iyisini hak ettiğini sözlerine ekledi.