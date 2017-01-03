Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye yeni Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterrres ile görüşecek.

Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
Eklenme: 03 Ocak 2017, 22:52
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Habertürk'ün haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterrres ile görüşecek.

 
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