Habertürk'ün haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterrres ile görüşecek.
Eklenme: 03 Ocak 2017, 22:52
Bu haber 2.923 kez okundu
Habertürk'ün haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterrres ile görüşecek.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.