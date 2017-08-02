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Metruk ev tehlike saçıyor

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz mahallesinde bitişiğindeki 80 yıllık yapının yıkılmasından endişe eden Hamide Girgin, her gün ölüm korkusuyla yaşıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:30
Metruk ev tehlike saçıyor

Milas’ın Burgaz Mahallesi, Yel Değirmeni Sokak’ta bulunan eski bir yapı, gündelik yaşamı tehdit ediyor.

Sokakta, ailesiyle birlikte yaşayan Hamide Girgin, söz konusu evin hemen yanında bulunan tek odalı evinde ölüm korkusuyla yaşıyor. Son günlerde bölgede etkili olan depremlerin de etkisiyle, zaman zaman küçük yapı parçaları evin bahçesine düşüyor.

Günlük kullanım olmayan evde, uyarılara rağmen herhangi bir tadilat yapılmaması da çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye düşürüyor.

Ev sahibinin çok kez uyarılmasına rağmen herhangi bir önlem almadığını dile getiren Girgin, “Yanı başımızdaki ev ha yıkıldı ha yıkılacak derken her gün endişe içindeyiz. Son 2 haftadır da, kendi evimiz tek katlı olmamasına rağmen, yanımızdaki ev yıkılacak da altında kalacağız diye korkuyoruz. Eve pek gelen giden de olmuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:30
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