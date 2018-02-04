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Metrobüs durağında feci kaza: Yaralılar var

Haramidere'de, metrobüsün durakta bekleyen araca çarpması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

04 Şubat 2018 Pazar 20:08
Metrobüs durağında feci kaza: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan arkadaki metrobüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor. 

 

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 20:08
  1. metrobüs kaza

YORUM YAZ

  • Halil ALTINOKHalil ALTINOK57 dk önce
    birşeyi merak ediyorum,binlerce yolcunun canının emanet edildiği bu şöförler yağışlı kaygan yolda,onlarca tonluk metrobusün fren mesafesini bilemeyecek kadar bilgi yoksunlarımıdırlar.. Her ağır vasıta ehliyetlilere insan canı teslim edilirmi?
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