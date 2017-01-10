Metro ve metrobüsler sabaha kadar çalışacak

İstanbul'da metro ve metrobüs seferleri, bu gece de sabaha kadar devam edecek.

Metro ve metrobüsler sabaha kadar çalışacak
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:01
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yaptı.

Bu kapsamda, cuma gününden bu yana 24 saat hizmet veren metro ve metrobüs, bugün de sabah 06.00'ya kadar kesintisiz hizmetini sürdürecek.

 
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