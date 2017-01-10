Metro ve metrobüsler sabaha kadar çalışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yaptı.
Bu kapsamda, cuma gününden bu yana 24 saat hizmet veren metro ve metrobüs, bugün de sabah 06.00'ya kadar kesintisiz hizmetini sürdürecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yaptı.
Bu kapsamda, cuma gününden bu yana 24 saat hizmet veren metro ve metrobüs, bugün de sabah 06.00'ya kadar kesintisiz hizmetini sürdürecek.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.