Metro İstanbul'dan "yayılarak oturma" uyarısı

Metro İstanbul'un, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yayılarak oturma artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgiye göre, yayılarak oturmayı engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Metro İstanbul tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde, metrolar içinde görsel düzenleme yapılacak. Bu konuda hazırlanan çıkartmalar metrolara yapıştırılacak.