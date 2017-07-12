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Metro İstanbul'dan "yayılarak oturma" uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Metro İstanbul, metroda "yayılarak oturma"ları engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:43
Metro İstanbul'dan "yayılarak oturma" uyarısı

Metro İstanbul'un, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yayılarak oturma artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerine yer verildi.

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Alınan bilgiye göre, yayılarak oturmayı engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Metro İstanbul tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde, metrolar içinde görsel düzenleme yapılacak. Bu konuda hazırlanan çıkartmalar metrolara yapıştırılacak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:43
  1. İbb
  2. Metro İstanbul
  3. yayılarak oturmak
    Bugünkü Akit

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