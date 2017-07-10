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'Metro hatları gayrimenkul fiyatlarını doğrudan etkiliyor'

İstanbul'a yapılacağı açıklanan beş yeni metro hattının bu bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarını artıracağı bildirildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:29
'Metro hatları gayrimenkul fiyatlarını doğrudan etkiliyor'

İstanbul'a yapılacağı açıklanan beş yeni metro hattı bu bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarını artıracak.

Milliyet Emlak'tan İstanbul'daki yeni metro hatlarının gayrimenkul sektörüne etkilerine ilişkin yapılan açıklamada, ulaşım konusunun sektörün dinamiklerini ve fiyatlandırmayı doğrudan etkilediği aktarıldı.

  • İstanbul'da yapılacak yeni metro hatlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, Başakşehir'in Kayaşehir'e uzanacak Başakşehir - Kayaşehir metro hattıyla yatırımcıların yeni gözdesi olmaya devam edeceği vurgulandı.
  • Anadolu yakasında yatırımda öne çıkan ilçeleri kapsayacak 17,8 kilometre uzunluğunda, 14 adet istasyona sahip Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı, bu bölgeleri değerlendirecek. Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı bu bölgeleri daha değerli hale getirecek.
  • Avrupa yakasındaki konut projelerinin artışı, gayrimenkule etkisini sürdürürken, bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak Halkalı-Kirazlı metro hattı, bölgeyi yükselen ve değerlenen yıldız olarak konumlandıracak.
  • Üç ilçeyi birbirine bağlayacak Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının ise bu güzergahtaki kiralık ve satılık gayrimenkul ilanlarının fiyatlandırılmasını doğrudan etkilemesi düşünülüyor.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:29
  1. İstanbul
  2. Başakşehir
  3. Avrupa
  4. Milliyet
  5. Kaynarca
  6. Kaynar
  7. Ümraniye
  8. Kirazlı
  9. Tuzla
  10. Ataşehir
  11. Halkalı
  12. Sancaktepe
  13. Sultanbeyli
  14. Pendik
  15. Çekmeköy
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