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Metrelerce yükseklikte akşam namazı

Antalya’nın Alanya ilçesinde metrelerce yüksekteki vinçte akşam namazı kılan vinç operatörü, görenleri hem duygulandırdı hem korkuttu.

11 Şubat 2018 Pazar 10:54
Metrelerce yükseklikte akşam namazı

Antalya’nın Alanya ilçesinde metrelerce yüksekteki vinçte akşam namazı kılan vinç operatörü, görenleri hem duygulandırdı hem korkuttu.

Alanya’da akşam saatlerinde evinin balkonunda oturan bir vatandaş, evin karşısında bulunan Alanya Belediyesi’nin yeni yerleşke inşaatındaki metrelerce yüksekteki vince baktığında gözlerine inanamadı.

Vinç operatörünün, namaz kıldığını fark eden vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Operatörün Türk bayrağı asılı vinç üzerinde kıldığı akşam namazı hem duygulandırdı hem de korkuttu. 

Çok küçük bahanelerle de olsa namazlarını terkedenlere inat namazını terketmeyen vinç operatörünün bu hareketi, 'iman varsa, imkan da vardır' sözünü hatırlattı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:54
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