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Metoroloji’den bir son dakika uyarısı daha geldi!

İstanbul'da dün kent genelindeki 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşananların ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:25
Metoroloji’den bir son dakika uyarısı daha geldi!

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ana arterler ve ara caddelerde  sürücülere zor anlar yaşattı. D - 100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli sağanak olarak devam edeceğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı  kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu Sabah  saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli  (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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