Mehmet Metiner'den CHP'li Engin Altay'a hodri meydan: İspatla hemen istifa edeyim

15 Temmuz’a ilişkin açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atatürk Havalimanı’na indikten sonra uçağıyla hangara çekilip saklanmadı mı?" sorusunu yönelttiğini belirten AK Parti İstanbul Mehmet Metiner, Star gazetesindeki “O gece Cumhurbaşkanı hangara mı sığındı?”başlıklı yazısında “Ey CHP Grup Başkanvekili! İddianı ispatlarsan, söz milletvekilliğinden istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.

“O gece beraber olduğum ve adını yazdığım vekil arkadaşlarım adına da söylüyorum: Topumuz birden istifa ederiz, söz...” diyen Metiner şöyle devam etti:

“Peki sen iddianı ispatlayamazsan istifa etme onurunu gösterir misin?

Elinde olduğunu iddia ettiğin belgeleri açıklamaya davet ediyorum seni.

İddianı ispatlamaya çağırıyorum seni.

Ya şerefli bir insan olarak çık iddianı ispat et, ya da çık her erdemli insan gibi özür dile!

Yüreğin yetiyorsa hodri meydan!

Biz iddianı ispatlaman halinde istifaya varız.

Sen de var mısın?