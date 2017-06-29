Mehmet Metiner'den bomba iddia: Darbe başarılı olsaydı başbakan Kılıçdaroğlu olacaktı

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz alçak darbe girişimine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Metiner, Fetullahçı Terör Örgütü’ne bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış asker kılıklı teröristlerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin başarılı olması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başbakan olarak atanacağını açıkladı.

Bilindiği gibi darbe girişiminden önce ‘Bu ülkede darbe olursa tankın üstüne ilk ben çıkarım’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin evine saklanmıştı.

Kaynak: yeniakit.com.tr