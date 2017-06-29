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Mehmet Metiner'den bomba iddia: Darbe başarılı olsaydı başbakan Kılıçdaroğlu olacaktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişimin başarılı ulaşması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan yapılacağını söyledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:20
Mehmet Metiner'den bomba iddia: Darbe başarılı olsaydı başbakan Kılıçdaroğlu olacaktı

YENİAKİT.COM.TRAK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz alçak darbe girişimine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Metiner, Fetullahçı Terör Örgütü’ne bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış asker kılıklı teröristlerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin başarılı olması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başbakan olarak atanacağını açıkladı.

Bilindiği gibi darbe girişiminden önce ‘Bu ülkede darbe olursa tankın üstüne ilk ben çıkarım’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin evine saklanmıştı.

 

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:20
  1. Mehmet Metiner
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. 15 temmuz darbe girişimi
  4. FETÖ
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