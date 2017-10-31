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Metin Uca’dan skandal paylaşımlar… ‘Cadılar Bayramınız…’

Sunucu ve Yazar Metin Uca, skandal paylaşımlar yaptı. Uca'nın paylaşımları büyük tepki topladı.

31 Ekim 2017 Salı 18:57
Metin Uca’dan skandal paylaşımlar… ‘Cadılar Bayramınız…’

Sosyal medya hesabından “Mübarek Cadılar gününüzü tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” mesajları paylaşan Uca, bu mesajlarından ilkine çarşaflı bir kadının fotoğrafını, ardından elinde Erdoğan kınası olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fotoğrafını ve son olarak da ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun fotoğrafını ekledi.

 

Söz konusu mesajın özellikle örtülü bayanın fotoğrafına iliştirilmesi, büyük tepki topladı.

 

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 18:57
  1. metin uca .
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    o örtümü? Bildiğin Ninja kıyafeti
  • MilletMillet1 sa önce
    Tam da ona göre SOY TA RI
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