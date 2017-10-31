Metin Uca’dan skandal paylaşımlar… ‘Cadılar Bayramınız…’

Sosyal medya hesabından “Mübarek Cadılar gününüzü tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” mesajları paylaşan Uca, bu mesajlarından ilkine çarşaflı bir kadının fotoğrafını, ardından elinde Erdoğan kınası olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fotoğrafını ve son olarak da ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun fotoğrafını ekledi.

Söz konusu mesajın özellikle örtülü bayanın fotoğrafına iliştirilmesi, büyük tepki topladı.