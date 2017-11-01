Metin Uca'dan küstah paylaşım

İslam düşmanlığı ile sıkça gündeme eski televizyon programcısı Metin Uca, sosyal medyada büyük tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Uca, Cadılar Bayramına ilişkin yayınladığı mesajında bir skandala imza atarak "Mübarek Cadılar gününüzü tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" notu ile tesettürlü bir kadının fotoğrafını paylaştı. Küstah paylaşımı ile Müslüman toplumun değerleriyle aklı sıra dalga geçen Uca’ya sosyal medyada büyük tepki geldi.