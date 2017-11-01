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Metin Uca'dan küstah paylaşım

Eski televizyon programcısı Metin Uca, Cadılar Bayramına yönelik paylaşımında Müslümanları hedef aldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:16
Metin Uca'dan küstah paylaşım

İslam düşmanlığı ile sıkça gündeme eski televizyon programcısı Metin Uca, sosyal medyada büyük tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Uca, Cadılar Bayramına ilişkin yayınladığı mesajında bir skandala imza atarak "Mübarek Cadılar gününüzü tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" notu ile tesettürlü bir kadının fotoğrafını paylaştı. Küstah paylaşımı ile Müslüman toplumun değerleriyle aklı sıra dalga geçen Uca’ya sosyal medyada büyük tepki geldi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 08:16
  1. Metin Uca
  • Misafir..Misafir..1 sa önce
    ALLAH c.c nurunu tamamlayacaktır..Cehennem gereksiz değil..Herkesin inancına saygı göstermeli Müslümanlar Metin Uca,nın Seytanıyla uğraşıyormu acizliğini ve çaresizliğini böyle saldırarak bastırmayaçalışıyor..İnsanlarla baş edebilirsiniz fakat YÜCE ALLAH CELLE CELAL İLE KİMSE BAŞ EDEMEZ..
  • AlaattinAlaattin1 sa önce
    Di.siz. Cehenneme odun lazım.
  • Osman19Osman191 sa önce
    Boyle i...e
  • haydahayda1 sa önce
    bakkkk hele ite.....

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