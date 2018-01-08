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Metin Topuz'un Whatsapp yazışmaları deşifre oldu!

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan, FETÖ bağlantısı tesipt edilen ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Metin Topuz'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

08 Ocak 2018 Pazartesi 02:57
Metin Topuz'un Whatsapp yazışmaları deşifre oldu!

TRT Haber'in haberine göre, Metin Topuz'dan ambargo uygulanan İran'a yapılacak olan silah satışına aracılık etmesi istendi.

Metin Topuz, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten FETÖ'cü eski polis şefleriyle ABD'ye gitmiş, bazı komploların hazırlanmasında rol aldığı belirtilmişti.

GÖRÜŞMELER İNCELENDİ

25 Eylül’de gözaltına alınan, 4 Ekim’de ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanan Topuz'un WhatsApp görüşmeleri incelendi.

31 Mart 2017 tarihli yazışmalarda, Topuz, Amerikan Federal Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu'nun görevlisiyle görüşme yapıyor.

Shaq isimli Türk vatandaşı Topuz'dan İran'da resmi bir kurumun satın almak istediği 1000 adet Smith Wesson silaha ilişkin aracılık yapmasını isteyerek şunları yazıyor:

"Metin abi günaydın. Acil olduğu için yazıyorum ve hızlı cevaba ihtiyacım var. İran nakit para ile bir işadamı üzerinden silah (adetli smith wesson) talep etti. 1000 tane parasını nakit veriyor. Evet dersem işlem hızlı olacak. Lütfen iletip bana cevap alabilir misin? Alacak olan resmi kurum. Bana kızma sahaya dönme vaktim geldi sanırım"

Metin Topuz ise, "Günaydın, Pazartesi konuşup ararım" cevabını veriyor.

EK İFADE

Bu yazışmalar üzerine Topuz'un, 11 Aralık'te ek ifadesi alındı. İstanbul Başsavcılığında Topuza o yazışmalar soruldu.

Topuz, görüşmeyi kabul ederek, "Shaq ismini kullanan WhatsApp hesabı kullanıcısı G. adlı bir kişidir. Bu kişiyi DEA muhbir olarak kullanmaktaydı. Bu kişi uyuşturucu konularında muhbir olarak kullanılmaktaydı. Sanırım DEA'da resmi kaydı da vardır. Sanırım 3-5 yıldır bizimle çalışmaktaydı." şeklinde ifade verdi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisi olarak çalışan Metin Topuz, 25 Eylül’de gözaltına alınmış, 4 Ekim’de ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmıştı

Topuz 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten FETÖ'cü eski polis şefleriyle ABD'ye gitmiş, bazı komploların hazırlanmasında rol aldığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 02:57
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