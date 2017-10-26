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Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya çıktı
Metin Topuz'un FETÖ'cü polis amirleriyle görüştüğü görüntüler ortaya çıktı.
26 Ekim 2017 Perşembe 22:18
Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 22:18
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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