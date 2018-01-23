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Metin Temel Paşa PYD'yi şoka soktu

TSK, Afrin harekatı için 3 ay hazırlık yaptı. Operasyon için sahada bulunan Metin Temel Paşa'nın stratejileri terör örgütünü adeta şoka soktu.

23 Ocak 2018 Salı 12:04
Metin Temel Paşa PYD'yi şoka soktu

Afrin’in terörden arındırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın planlaması 3 ay sürdü. TSK ve MİT'in koordineli çalışması ile tüm hedefler nokta nokta belirlendi ve buna göre strateji çizildi. Öyle ki Afrin sokak sokak ev ev biliniyordu.

Hazırlık süresince İHA'lar ve uydular görüntü istihbaratı, MİT, sahaya sızan Bordo Bereliler ve ÖSO saha istihbaratı topladı. Özellikle MİT ve TSK'nın koordineli çalışması operasyon açısından çok olumlu sonuçlar veriyor. MİT, terör örgütünün haberleşme ağını da dinleyerek TSK'ya hedef listesi hazırladı. Afrin içinden çekilen görüntüler ve uydu istihbaratını analiz eden MİT, TSK'ya hedef listesi hazırladı.

MİT İMHA EDİLEN HEDEFLERİ BİLE TEKRAR KONTROL EDİYOR

TSK, ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi konusunda da MİT ile beraber çalıştı. MİT, hava saldırıları için belirlenen hedefleri sık sık güncelliyor ve imha edilen hedefin son durumu hakkında da TSK'ya istihbarat toplama desteği veriyor.

HANGİ HEDEF HANGİ MÜHİMMATLA VURULACAK TEK TEK BELİRLENDİ

Tüm istihbarat bilgilerinin toplanması ardından harekat, top atışlarıyla yıpratma süreci ve son olarak cumartesi günü hava harekatıyla başlatıldı. Terörist hedeflerin cinsine göre hangi hedefin hangi tür mühimmatla imha edeceği belirlendi. Harekatın başladığı andan itibaren de hedefler tam isabet vuruldu.

TEMEL PAŞANIN STRATEJİSİ TERÖRİSTLERİ ŞOKA SOKTU

Korgeneral Temel, tüm bu koordinasyonun ardından da PKK/PYD-YPG, KCK ve DEAŞ’a son darbenin vurulması için Türk Askeri ve ÖSO güçlerine “gir” emri verdi. Terörist örgütler, “bir gece ansızın” denilen harekatın gündüz saatlerinde başlaması, hareketliliğin olduğu bölgelerin çok dışında noktalardan sınırın geçilmesi gibi şaşırtmacalara hazırlıksız yakalandı. Zeytin Dalı Harekatı, izlenen stratejiyle de teröristleri şaşırttı.

AFRİN HAREKATINDAKİ TÜM ASKERLER PROFESYONEL

Öte yandan Genelkurmay'ın verdiği bilgilere göre Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı' harekatına katılan birliklerin tamamı profesyonel askerden oluşuyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:04
  1. TSK
  2. ÖSO
  3. MİT
  4. Zeytin Dalı Harekatı
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