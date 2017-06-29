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Metin Feyzioğlu'ndna 'yeni parti' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, yeni bir siyasi partinin oluşumunda yer alacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:26
Metin Feyzioğlu'ndna 'yeni parti' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgisi olmadığını belirterek, "Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu’nun, çeşitli basın yayın organlarında kendisiyle ilgili yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarının ve bağımsızlıklarının korunması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.

Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir. Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir"

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:26
  1. Metin Feyzioğlu
  2. Türkiye Barolar Birliği
  • Hy-hyHy-hy18 dk önce
    Senin atanda hain işbirlikçi idi sende öylesin.Ya!...bir kerede seni milli bir projede görelim.
  • mhplimhpli42 dk önce
    meralin yalanı fetoşun palanı
  • AsenaAsena52 dk önce
    Atalarının ne faydası dokundu ki, bunun ne faydası olacak?
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