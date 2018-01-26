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Metin Feyzioğlu'ndan şaşırtan çıkış: O mektupları...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fleyzioğu, Afrin operasyonu ile ilgili mektuplar yazan sözde aydınlara, ""O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin" cevabını verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 12:56
Metin Feyzioğlu'ndan şaşırtan çıkış: O mektupları...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'yla basın toplantısı düzenledi. Kilis'in huzurunun Türkiye'nin, Kilis halkının Hatay halkının huzuru olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Kilis'in büyük bir ızdırap içinde yaşadığını, can güvenliğinin kalmadığını tüm kamuoyuna duyurmak adına daha önce buraya geldik. Yıkılan evleri de gezdik. Şimdi DAEŞ'ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor. Müttefikimiz olması gereken batılı güçler, tarafından PYD diye pazarlanmaya çalışılıyor" dedi.

"PKK VE PYD AYNI YAPININ PARÇASIDIR"

Hukukçu olarak net açıklama yapmaları gerektiğini ve PKK ile PYD'nin bağlı bulunduğu yapının kongragel olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "PKK ve PYD aynı yapının parçalarıdır. TSK Afrin'e girmiştir. Kahraman ordumuzun muzaffer olması için milletçe arkasında durmak zorundayız. TSK'nın burada öncelikleri elbette vardır. Bunun titizlikle planlandığından ben eminim. Bunlardan birisi Afrin'in mümkün olan en az şehitle alınmasıdır. TSK dünyada bunu yapabilecek az sayıda ordudan birisidir.Bu imkan ve kabiliyetleri test edilmiştir. Başaracağından kuşkumuz yoktur. İkinci önceliği orada yerel halka ağırlığı kürt etnik kökenli halka en ufak zarar gelmemesini temin edecektir. Sivillere en az zarar geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

MEKTUP YAZAN AYDINLARA SERT ÇIKTI

Metin Feyzioğlu son olarak operasyonla ilgili mektup yazar aydınlara sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:"O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin. Kilis'e bombalar yağdıran Reyhanlı'ya bombalara yağdıran Kandil'e o mektubu yazın. TSK meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Buna kararlı olan devletini milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil'deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek aydın gibi görelim."

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:56
  1. PKK
  2. PYD
  3. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  4. Afrin operasyonu
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