TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan adaylık açıklaması

Van’a giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Genel Başkanı adaylığına ilişkin açıklamada bulunarak, “Benim için aday olacak deniliyor. Hiçbir siyasi partide ne dün ne bugün, ne de yarın bir yarış içinde olmayacağımı, siyasi particilik yapmak niyetinde olmadığımı söylemiştim. Gelecekte de bugün ki şartlarda siyaset yapmayı düşünmüyorum. CHP Genel Başkanlığı için aday olan Ümit Bey´in yolu açık olsun, hayırlı olsun. Kendi tercihidir, Türkiye için değerli bir insandır. Görüşlerinden faydalanmak gerekir” dedi