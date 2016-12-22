Metin Albayrak: Aboubakar'ı istemezsek almayız!

Sezon başında Portekiz devi Porto’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ta sergilediği performansla beklenenin altında kalmıştı. Takımın Alman golcüsü Mario Gomez’in yerine Kartal’a kazandırılan Kamerunlu futbolcu, 13 lig maçında sadece 2 kez rakip fileleri havalandırarak teknik direktör Şenol Güneş’i hayal kırıklığına uğrattı.



Önceki akşam BoluSpor’la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına da ilk 11’de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste kaçırdığı pozisyonlar sebebiyle yine eleştirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, özellikle Twitter üzerinden Aboubakar’ı eleştiri yağmuruna tutarken bu futbolcuyla ilgili olarak bir açıklama da Beşiktaş Yönetimi’nden geldi.



Opsiyonu 10 milyon Euro



Beşiktaş Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Metin Albayrak, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Sezon başında yapılan imza töreninde Başkan Fikret Orman’ın yaptığı, “Aboubakar’ı kiraladık ama 4 yıllık anlaşmamızı şimdiden yaptık. 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var” sözlerine açıklık getiren Albayrak, “Aboubakar’ın bonservisini almadık. Sadece opsiyonu var. Başkan, bu opsiyonu almamız halinde 4 senelik kontratımız olduğunu belirtmişti. Sezon sonunda durumuna bakarız, istemezsek almayız” ifadelerini kullandı.