Cloudflare

Metin Albayrak: Aboubakar'ı istemezsek almayız!

Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

Metin Albayrak: Aboubakar'ı istemezsek almayız!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 08:38
Bu haber 1.121 kez okundu

Sezon başında Portekiz devi Porto’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ta sergilediği performansla beklenenin altında kalmıştı. Takımın Alman golcüsü Mario Gomez’in yerine Kartal’a kazandırılan Kamerunlu futbolcu, 13 lig maçında sadece 2 kez rakip fileleri havalandırarak teknik direktör Şenol Güneş’i hayal kırıklığına uğrattı.

Önceki akşam BoluSpor’la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına da ilk 11’de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste kaçırdığı pozisyonlar sebebiyle yine eleştirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, özellikle Twitter üzerinden Aboubakar’ı eleştiri yağmuruna tutarken bu futbolcuyla ilgili olarak bir açıklama da Beşiktaş Yönetimi’nden geldi.

Opsiyonu 10 milyon Euro

Beşiktaş Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Metin Albayrak, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Sezon başında yapılan imza töreninde Başkan Fikret Orman’ın yaptığı, “Aboubakar’ı kiraladık ama 4 yıllık anlaşmamızı şimdiden yaptık. 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var” sözlerine açıklık getiren Albayrak, “Aboubakar’ın bonservisini almadık. Sadece opsiyonu var. Başkan, bu opsiyonu almamız halinde 4 senelik kontratımız olduğunu belirtmişti. Sezon sonunda durumuna bakarız, istemezsek almayız” ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerBeşiktaş HaberleriBeşiktaş
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
6 ay sonra serbest kalacak oyuncu için servet istediler!6 ay sonra serbest kalacak oyuncu için servet istediler!

Spartak Moskova, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Serdar Taşçı için…

İspanyol basınından Arda Turan'a övgü!İspanyol basınından Arda Turan'a övgü!

İspanyol basını, Kral Kupası'nda Barcelona'nın 7-0 kazandığı Hercules maçında hat-trick…

Deniz Saypınar dünya ikincisi olduDeniz Saypınar dünya ikincisi oldu

Milli Sporcumuz Deniz Saypınar, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 2016 Dünya Şampiyonası…

PFDK ceza yağdırdı!PFDK ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Süper Lig ve…

Fenerbahçe'ye transfer çelmesi!Fenerbahçe'ye transfer çelmesi!

Medipol Başakşehir, sarı-lacivertli kulübün de gündeminde olan 21 yaşındaki yıldız…

Adanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarıAdanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi…

Elektrik üreten yol açıldıElektrik üreten yol açıldı

Fransa'nın Normandiya bölgesinde dünyanın elektrik üreten ilk yolu hizmete girdi.

Crystal Palace Alan Pardew'ün görevine son verdiCrystal Palace Alan Pardew'ün görevine son verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörü Alan Pardew…

Vodafone Arena'da tarihi maçVodafone Arena'da tarihi maç

Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında futbol dünyası biraraya geliyor.