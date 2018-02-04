Metin Akpınar'dan Zeytin Dalı harekatına destek
Oyuncu Metin Akpınar, Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin de savaşa karşı olduğunu belirten Akpınar, Afrin’e yönelik harekata ise destek verdiğini söyledi.04 Şubat 2018 Pazar 14:05
Oyuncu Metin Akpınar, Afrin harekatına ilişkin görüşlerini açıkladı. Posta gazetesine röportaj veren Akpınar "Ben bu operasyonu düşünmeksizin ‘Savaşa hayır’ diyenlerdenim çünkü savaşın galibi olmaz. Biz bunu öğrendik. Galip olduğunu zannedenler de ciddi kayıplara uğrar, uğramıştır. Tarih bunlarla dolu. Afrin olayı bence dikkatli gidiyor" dedi.
İşte röportajdan o bölüm;
-Ülkenin sıcak gündemi Afrin. Ne düşünüyorsunuz?
Askeri otorite değilim ama gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla gayet doğru gidiyor. Destekliyorum ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika 30 ihtimal üzerine 30 senelik plan yapar. Bizim Genelkurmayımız üç beş ihtimal üzerine üç beş senelik plan yapar. Desturlu gidilmeli. Diplomasiyi ayarlamamız lazım. Filler tepinirken çimenler ezilmesin.
-Bazı sanatçılar bir bildirgeye imza atarak “Savaşa hayır” dedi. Tepki gördüler. Sizin fikriniz nedir?
Ben bu operasyonu düşünmeksizin “Savaşa hayır” diyenlerdenim çünkü savaşın galibi olmaz. Biz bunu öğrendik. Galip olduğunu zannedenler de ciddi kayıplara uğrar, uğramıştır. Tarih bunlarla dolu. Afrin olayı bence dikkatli gidiyor
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Bi gayret1 sa önce Gayret öteki Alasya dediğin kişiyi bi araştır istersen.nerden biliyon ....r olarak gittiğini sen mi kararını verdin .. Salim1 sa önce Bu ülkede okuduğunu anlama sorunu çar.ama savaş kötü hertürlü,ama Afrin operasyonuna karşı değilim diyor,zati muhterem yorumcu okumadan yada idrak etmeden (kuvvetle ihtimal) saydırıyorda saydırıyor. Cahillik övünülecek bir şey değildir.gizlenmesi ve bir an önce kurtulunması gereken birşeydir.hele hele cehaletle öz güveni karıştırıyorlar ya.te allahım.ne diyeyim size.kardeş oku anla sonra istediğin yorumu yap.ama önce bi anla ne yazmış ne demiş.sonra farklı düşündüğün yerleri eleştir ama sövmeden aşağılamaya çalışmadan manasız alakasız konulara girmeden yap. Gayret1 sa önce Meto iyi çıkışlar yapıyor, ama tam toparlayamıyor! Hadi Meto, hadi! Öteki Alasya düpedüz bir kafir olarak gitti öte yannı.. hsyn28021 sa önce Yahu arkadaş savaş doğru bir şey değil dedin fakatbu vatanın vede insanların bekası için savaş kaçınılmazsa bu savaşa destek vereceksin. Dansözden daha iyi bir kıvırma yöntemi sergiliyor zatı muhterem. Ercan2 sa önce Savaşa hayır demek korkakliktir Ali2 sa önce Yani Kadir bashoruz2 sa önce Metin akpinara dusuncesi soyle guzel hic kimse savas meraklisi deyil zeytin dali harakati adi ustundebize herturlu hilelerle saldirana karsi birzamanla celuk kuvvet gelmistibu hakli mudefabizim hakli vavamiz tipki kurtulus savasi gibi destek vetek verenlere tesekur ediyorum Sivaslı2 sa önce Savaş Allah Teala’nın bir emridir.Allah Teala Kur’anda savaşı sevmeyeceğimizi, savaşın bize hoş gelmeyeceğini bildiriyor. Ancak “fitne ortadan kalkana kadar savaşın” gibi çok kez savaş emri de mevcut Kur’anda. Onun için “savaşa karşıyım “ sözü bir müslüman için çok abes geliyor. Sivaslı2 sa önce Savaş Allah Teala’nın bir emridir.Allah Teala Kur’anda savaşı sevmeyeceğimizi, savaşın bize hoş gelmeyeceğini bildiriyor. Ancak “fitne ortadan kalkana kadar savaşın” gibi çok kez savaş emri de mevcut Kur’anda. Onun için “savaşa karşıyım “ sözü bir müslüman için çok abes geliyor. Yavuz2 sa önce Savaşa hayır, verelim ülkeyi amerikaya kafasına göre takılsın. Toprağımız olan Suriyede, taaa anasının nikahından gelip at koştursun, biz bakalım. Savaşa hayır. Ülkemizi istediği gibi bombalasın, milleti tankların altında ezsin, savaşa hayır. Duyan da zannedecekki savaşı biz çıkarmışız, yada Japonyaya atom bombasını biz atmışız. Irakta 3 milyon insanı biz öldürmüşüz. Hey yavrum be ne güzel kobani.