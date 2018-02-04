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Metin Akpınar'dan Zeytin Dalı harekatına destek

Oyuncu Metin Akpınar, Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin de savaşa karşı olduğunu belirten Akpınar, Afrin’e yönelik harekata ise destek verdiğini söyledi.

04 Şubat 2018 Pazar 14:05
Metin Akpınar'dan Zeytin Dalı harekatına destek

Oyuncu Metin Akpınar, Afrin harekatına ilişkin görüşlerini açıkladı. Posta gazetesine röportaj veren Akpınar "Ben bu operasyonu düşünmeksizin ‘Savaşa hayır’ diyenlerdenim çünkü savaşın galibi olmaz. Biz bunu öğrendik. Galip olduğunu zannedenler de ciddi kayıplara uğrar, uğramıştır. Tarih bunlarla dolu. Afrin olayı bence dikkatli gidiyor" dedi.

İşte röportajdan o bölüm;

-Ülkenin sıcak gündemi Afrin. Ne düşünüyorsunuz?

Askeri otorite değilim ama gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla gayet doğru gidiyor. Destekliyorum ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika 30 ihtimal üzerine 30 senelik plan yapar. Bizim Genelkurmayımız üç beş ihtimal üzerine üç beş senelik plan yapar. Desturlu gidilmeli. Diplomasiyi ayarlamamız lazım. Filler tepinirken çimenler ezilmesin.

-Bazı sanatçılar bir bildirgeye imza atarak “Savaşa hayır” dedi. Tepki gördüler. Sizin fikriniz nedir?

Ben bu operasyonu düşünmeksizin “Savaşa hayır” diyenlerdenim çünkü savaşın galibi olmaz. Biz bunu öğrendik. Galip olduğunu zannedenler de ciddi kayıplara uğrar, uğramıştır. Tarih bunlarla dolu. Afrin olayı bence dikkatli gidiyor

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:05
  1. Metin Akpınar
  2. afrinharekatı
  3. Zeytin Dalı harekatı

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  • BdrBdr56 dk önce
    Kıvır kıvır yıllardır bi milletin omuzlarinda yaşadınız çıkıp savaş filan yok ordumuz terorle mucaddle ediyor demeyin aman geberirsin. Ulan Allah korusun yarın birgün gerçek bir savasa girse bu ülke düşmandan değilde içimizdeki ciğeri beş para etmezlerle ugrasacagiz
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