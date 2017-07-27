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Meteorolojik uyarı... 17 ile fena geliyor, saati bile belli

Son hava durumu raporu Meteoroloji yetkililerince açıklandı. Yurdun birçok bölgesinde sıcak hava bunaltmaya devam ediyor. Yarın ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış görülecek ve rekor kıran sıcaklıklar azalacak.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:23
Meteorolojik uyarı... 17 ile fena geliyor, saati bile belli

Bugün termometreler Ankara'da 38, İstanbul'da 32 hissedilen sıcaklık 41, Antalya'da 31, Gaziantep'te 39, Yalova'da 33 dereceyi gösterecek. Yetkililer iç ve doğu bölgelerde sıcaklığın 4 derece kadar artacağını , batı bölgelerinde 6 derece azalacağını açıkladı.

Meteoroloji'den bugünkü tahminlere ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege ile İç Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji raporuna göre ise sağanak yağışın bugün akşam saatlerinde başlayacağı açıklandı. 18.00 ve 21.00 arasında başlayacak olan yağış yer yer gökgürültülü sağanak yağışa dönüşecek. Cumartesi günü ise sıcaklık yeniden yükselişe geçecek.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:23
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