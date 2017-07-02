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Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:14
Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor.

Sıcaklığın Antalya'da 44, Muğla'da 42, Burdur'da 41, Isparta'da 38, Bodrum ve Fethiye'de 43, Marmaris'te ise 40 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve batı, öğleden sonra güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:14
  1. Antalya
  2. Muğla
  3. Marmaris
  4. Akdeniz
  5. Isparta
  6. Burdur
  7. Bodrum
  8. Fethiye
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