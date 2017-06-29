Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de havanın açık olacağı, sahillerde sıcaklığın 4 ila 6 derece, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.

Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, hava sıcaklığının Antalya ve ilçelerinde 42 dereceye kadar yükseleceği, Muğla Seydikemer ve Köyceğiz'de 45, Fethiye'de ise 44 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgede denizlerde havanın kuzey ve batıdan 3 ila 5, Bodrum-Kaş arasında 4 ila 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1, Bodrum ve Kaş arasında ise 1 ila 2 metre arasında olacağı duyuruldu.