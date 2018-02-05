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Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:12
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ve akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güneyli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte kuzey kesimlerde 2 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın,genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 18
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:12
  1. Yağış
  2. yağmur
  3. Meteoroloji
  4. GÜNCEL Haberleri

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