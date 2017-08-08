Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteorolojiden yağmur uyarısı!

Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimlerinde yağış bekleniyor.

08 Ağustos 2017 Salı 09:20
Meteorolojiden yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı bulutlu sabah ilk saatler yer yer puslu 36

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 39

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:20
  1. Yağış
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar güne nasıl başladı?
    1. Dolar güne nasıl başladı?
    2. Belçika prensi ülkeyi ayağa kaldırdı!
    3. New York'ta Metronun yenilenmesi için..
    4. Venezuela’da darbe şakşakçısı çıktılar!
    5. New York borsasında Dow Jones rekor..
    6. Meteorolojiden yağmur uyarısı!
    7. AK Parti kabul etti! Anlatamadık...
    8. Bu savaş suçu! Yok etme planı devreye..
    9. Gazeteci Yazar Selim Çoraklı'dan..
    10. ABD'den çok tehlikeli hamle! Ortadoğu..
    11. Eroini sıkıştıran pres makinesi..
    12. Vatandaş tatili 10 güne çıkardı
    13. Arabistan'dan 'hac' açıklaması!
    14. Karatay uyardı! Patatesi sakın böyle..
    15. Gülen'den 'don'lu mesaj!
    16. Vatandaşlar meydan dayağı attı…..
    17. Duyan şok oldu… Elinde sadece bu..
    18. ABD'den cevap gecikmedi: Kaçacak..
    19. Maliye Bakanlığı vergi rekortmenlerini..
    20. 60 trilyon dolarlık krize 321 milyar..
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!