Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı!

Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Yurt geneli Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ile boğuşurken yapılan açıklamada sıcaklıkların 5 derece daha artacağı bildirildi.

İstanbul'da 12.00-15.00 saatleri arasında sıcaklığın rekor seviyeye ulaşacağı açıklandı.



Meteoroloji'den yapılan açıkalma ise şu şekilde.



Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya'da 40' İstanbul'da 37, İzmir ve Adana’da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya'da 42, Diyarbakır'da 43, Manisa'da 44, Şanlıurfa ve Aydın'da 45 Derece olması beklenmektedir.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi günü batı bölgelerimizde, Salı günü iç ve hafta ortasında Çarşamba günü ise Doğu bölgelerimizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir.