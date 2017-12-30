Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağmur uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin çevrelerinde bugünsabah ve akşam saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Kırklareli için ayrıca akşam saatlerinden sonra Demirköy başta olmak üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşerek 5 ila 10 santimetre kar örtüsü bırakmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.