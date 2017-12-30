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Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve  Kırklareli için kuvvetli yağışuyarısı yaptı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 08:07
Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağmur uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Edirne, Tekirdağ ve  Kırklareli illerinin çevrelerinde bugünsabah ve akşam saatleri arasında kuvvetli  yağış beklendiği belirtildi.

Kırklareli için ayrıca akşam saatlerinden sonra Demirköy başta olmak  üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara  dönüşerek 5 ila 10 santimetre kar örtüsü bırakmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara  karşı dikkatli olunması istendi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 08:07
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