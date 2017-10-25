Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yalova ve Kocaeli'de bugün öğleden sonra, Sakarya'da ise akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.