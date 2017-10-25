Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.25 Ekim 2017 Çarşamba 15:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yalova ve Kocaeli'de bugün öğleden sonra, Sakarya'da ise akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.