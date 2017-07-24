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Meteorolojiden son dakika uyarısı!

Meteoroloji, Kars, Ardahan, Erzurum'un Doğusu ve Artvin'in Güneyi için kuvvetli yağış ve dolu yağışı uyarısında bulundu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
Meteorolojiden son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:" Bugün Kars, Ardahan, Erzurum'un Doğusu ve Artvin'in Güneyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber dolu yağışı beklendiğinden; meydana gelebilecek olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
  1. almanya
  2. hava durumu
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