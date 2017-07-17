Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi

FIRTINA UYARISI

Yarın Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli poyraz fırtınasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara , çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama uyarısında bulunulan açıklamada şöyle denildi:" Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde halen kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak esen rüzgarın yarın Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."





