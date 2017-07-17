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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu gece ve yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:58
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın  İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi

FIRTINA UYARISI

Yarın  Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli  poyraz fırtınasının  beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara , çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama uyarısında bulunulan açıklamada şöyle denildi:" Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde halen kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak esen rüzgarın yarın Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
 


 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:58
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