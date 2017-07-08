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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Türkiye'de halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağının ve hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İSTANBUL’DA 30-33, ANKARA’DA 32-36 DERECE

Meteoroloji’nin tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının; Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31, Diyarbakır’da 40-42 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ayrıca önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda uyarı yapıldı.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
  1. Meteoroloji
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  3. hava durumu
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