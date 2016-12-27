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Meteoroloji'den son dakika bilgisi… Bu kez fena geliyor

Yurdun büyük bir bölümünün yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise Perşembe gününe kadar yağış beklenmezken perşembe günü başlayacak yağmur Cuma ve Cumartesi günleri yerini kara bırakacak. Ankara'da ise yarın kar yağışı beklenirken kar yağışının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika bilgisi… Bu kez fena geliyor
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:45
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 7

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

Adana: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor 11

Antalya: Parçalı çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

 
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