Meteoroloji'den sok dakika uyarısı! Felaket henüz geçmedi

İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağışla ilgili olarak yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbulAnadolu Yakası, Yalova ve Kocaeli (Çayırova, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük) çevrelerinde de yer yer kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin uyarısında, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelana karşı dikkatli olması istendi.

Yarın da sürecek

Meteoroloji verilerine göre yarın Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun batı kesiminde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın İstanbul'daki hava sıcaklığının ise 28 derece civarında seyretmesi bekleniyor.