Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Yarından itibaren 3 ila 7 derece artması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları gerektiği bildirildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:43
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta başından itibaren de Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31 ve Diyarbakır'da 40-42 derece arasında olması bekleniyor.

Yurt genelinde, 14 Temmuz Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimleri dışında önemli bir yağış beklenmiyor.

Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere tüm vatandaşlara, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:43
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Karadeniz
  4. Zonguldak
  5. Diyarbakır
  6. Antalya
  7. Samsun
  8. Erzurum
  9. Ankara
  10. İzmir
  11. Aydın
  12. Adana
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!