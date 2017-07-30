Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantepilleri için bugünden itibaren sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:33
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde devam eden yüksek sıcaklıkların, bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği, kıyı kesimlerde deniz üzerinden esmesi beklenen rüzgar nedeniyle nem miktarının fazla olacağından hissedilen hava sıcaklığının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Önümüzdeki hafta bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Adana’da 37-38, Mersin merkezde 35, Osmaniye’de 37-38, Hatay merkezde 35-36, Kahramanmaraş’ta 40-42, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:33
  1. Gaziantep
  2. Kahramanmaraş
  3. Mersin
  4. Adana
  5. Hatay
  6. Osmaniye
  7. Kilis
  8. Mers
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar açıldı! İçinden çıkanlar…
    1. Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar..
    2. FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü..
    3. Humuslu çocuklar çadır kentte eğitime..
    4. Mariano: Kupalar kazanmak için geldim
    5. Evkur Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası..
    6. Bakan Elvan'dan Yörüklere müjde
    7. Sonu görünmüyor! 20 kilometreyi buldu
    8. Meteorolojiden sıcak hava dalgası..
    9. Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
    10. İran'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
    11. 15 Temmuz gazisinden şiir kitabı
    12. Bozüyük’te asfaltlama çalışmaları..
    13. Yazık! 3 milyon arıyı bilerek telef..
    14. Osmanlı mahkemelerinin adaleti bu eserde
    15. ‘İtiraf etmeliyim ki…’ Darbeci..
    16. 63 yaşında kaz yetiştiriciliğine başladı
    17. 1 milyon arı telef oldu
    18. Yalova'da otomobil plaja düştü
    19. Sıcaktan bunalan inekler kendilerini..
    20. 51 günde 639 kişi boğulmaktan kurtarıldı
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!