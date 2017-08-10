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Meteoroloji'den sevindirici haber! Düşmeye başlayacak

Türkiye genelinde sıcaklık Ağustos ortalamasının 6 derece üstünde. İstanbul'da ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 27 derece, ortalama yağışlı gün sayısı ise 5 gündü.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:07
Meteoroloji'den sevindirici haber! Düşmeye başlayacak

İstanbul'da sert rüzgar serinlik veriyor ama kentin kuzeyi hala çok nemli. İstanbul’da yarın (Perşembe) havanın 33 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul'da nem cuma günü düşmeye başlıyor ama asıl serinleme Pazar günü. İstanbul’da Pazar günü hava sıcaklığının 33 derece hissedilen hava sıcaklığının ise 34 derece olması bekleniyor.

Ankara ve İç Anadolu'da  sıcaklık çok artıyor, 35-36 derece . Türkiye genelinde yaklaşık 6 gün hava çok sıcak olacak.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:07
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