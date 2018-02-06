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Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı!

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği bekleniyor.

06 Şubat 2018 Salı 09:18
Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı bulutlu 11
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Adana: Parçalı bulutlu 20
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:18
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