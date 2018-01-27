Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 4

İstanbul: Parçalı bulutlu 8

İzmir: Az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer hafif kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10