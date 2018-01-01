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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:20
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Karaman, Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Amasya, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık 15
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 09:20
  1. Yağış
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