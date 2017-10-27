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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

27 Ekim 2017 Cuma 09:37
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyılarının yer yer çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:37
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