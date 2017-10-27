Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.27 Ekim 2017 Cuma 09:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyılarının yer yer çok bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25