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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Konya, Karaman, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26 Ocak 2018 Cuma 09:13
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Konya, Karaman, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevreleri ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri hafif kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı bulutlu 8

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 13

Antalya: Çok bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:13
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