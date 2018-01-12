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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yağışların Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

12 Ocak 2018 Cuma 09:20
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde yarın (cuma) doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu bugün (Cuma) akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:20
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