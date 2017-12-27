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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor .

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:15
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:15
  1. Bağcılar
  2. GÜNCEL Haberleri
  • Mahmut GOZELLEMahmut GOZELLE1 sa önce
    Mükemmel teşekkürler

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