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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

15 Ağustos 2017 Salı 08:55
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu ve açık 32
İstanbul:Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana:Parçalı bulutlu 36
Antalya:Az bulutlu ve açık 32
Samsun:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum:Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 40

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:55
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