Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Kuzey Ege, Marmara'nın güneyinde kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20