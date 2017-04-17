% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Muş ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:25

Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Kuzey Ege, Marmara'nın güneyinde kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22 
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 22 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 19 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 21 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14 
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 

 
EtiketlerİstanbulTrabzonKaradenizBalıkesirEdirneDiyarbakırAntalyaSabahSamsunErzurumMarmaraTekirdağAnkaraİzmirDoğu KaradenizSivasAkdenizÇanakkaleŞırnakAdanaBatı KaradenizKırklareliMeteoroloji Genel Müdürlüğü
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?