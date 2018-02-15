Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesiminin yüksekleri (Toroslar) ile öğle saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:58
Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Muğla il geneli ile İzmir ve Aydın'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney, güneydoğu kesimlerde doğu, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney Ege kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 11
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14
Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri yağmurlu 20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:58
  1. meteoroji
  2. sağanak yağış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçik tek mermi atmadan tepeyi aldılar
    1. Mehmetçik tek mermi atmadan tepeyi..
    2. Öğrenci şiddeti tırmanıyor
    3. Bakan açıkladı! Motorlu Taşıtlar..
    4. Gazzeli tüccar İsrail'in ablukasına..
    5. CHP yine "Afrin'e girmeyelim" dedi,..
    6. Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
    7. Ve o kahramanlar da Afrin'e sevk edildi!
    8. 'Başbuğ CHP'nin adayı olabilir'
    9. Amerika'yı sarsan katliam! Lisede 17..
    10. Diyarbakır Valiliği: Yasak kalktı
    11. O ülkeden Türkiye açıklaması: Sizi..
    12. Barzani'den şaşırtan hamle! Engelledi
    13. Tunus Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli..
    14. Adana'da sosyal medya operasyonu!
    15. Eskişehir’de kaza yapan alkollü şahıs..
    16. Hollanda'da vergi dairesine saldıran..
    17. Aydın'da otomobil polis aracına..
    18. Amerika'da okula silahlı saldırı: Çok..
    19. Rogers`dan ekonomik felaket uyarısı
    20. Amerika'ya 76 sayfalık ‘Afrin’de geri..
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!