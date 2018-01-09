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Meteoroloji'den Rize ve Artvin için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Rize ve Artvin için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

09 Ocak 2018 Salı 17:10
Meteoroloji'den Rize ve Artvin için yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış görüleceği bildirildi.

Rize’nin doğusundaki Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağışların akşam ve gece saatlerinde çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca aynı saatlerde Artvin'in kuzey kesimlerindeki Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde de sağanak yağışların çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:10
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